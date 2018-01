FIUMEFREDDO BRUZIO (COSENZA) – E’ stato trovato cadavere Dominique Lucas Yves Balmont, il cittadino francese di 23 anni scomparso martedì scorso in una zona di campagna sulle colline tra Fiumefreddo Bruzio e Longobardi, nel cosentino.

Il corpo senza vita del giovane è stato individuato in un fossato distante circa 500 metri in linea d’aria dal luogo dove era stato trovato un furgoncino in uso a Balmont. Ieri, sempre nella zona, era stato rintracciato anche il cane del giovane.

Al momento sono in corso le operazioni di recupero della salma che si annunciano piuttosto complesse per la difficile accessibilità dei luoghi. Allo scopo è giunto nella zona un elicottero del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco proveniente dall’Elinucleo di Salerno.

Riguardo la morte del giovane, gli investigatori, secondo quanto si é appreso, escludono la causa violenta e propendono per il fatto accidentale.