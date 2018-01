REGGIO CALABRIA – Le associazioni riunite nell’*Osservatorio sul disagio abitativo* (COSMI,

CSOA A. Cartella, CSC Nuvola Rossa, ASIA-USB Reggio Calabria, Società dei

Territorialisti e Un Mondo Di Mondi), insieme al Movimento *Reggio non

tace *e la *Collettiva AutonoMia*, sono stati ricevuti dal *presidente del

Consiglio* Demetrio *Delfino*, dal *Capo gabinetto *Giampaolo *Puglia*,

alla presenza del *presidente della Commissione Regolamento e Statuto

*Demetrio

*Martino* e del *consigliere delegato *Giovanni *Minniti*.

Al centro del confronto, la proposta del regolamento sulle assegnazioni in

deroga ai bandi per l’assegnazione degli alloggi erp, inizialmente redatto

dall’ex assessora alle politiche della casa Angela Marcianò, approvato nei

giorni scorsi dalla I prima commissione, e *pronto per essere discusso

nella prossima settimana in Consiglio Comunale.*

Pur *soddisfatte per la redazione di un regolamento *finalizzato a ridurre

le discrezionalità della assegnazioni provvisorie e in emergenza abitativa, *le

associazioni hanno ribadito le perplessità *già esposte in precedenza,

anche per iscritto, a partire dal mese di luglio scorso.

L*’iter tortuoso per l’approvazione del regolamento in commissione*, dovuto

anche alla frequente mancanza del numero legale dei componenti, *non ha

facilitato il miglioramento del testo di partenza* che presenta numerose

discrepanze rispetto alle norme stabilite dalla legge regionale 32/96, e

quindi oggetto di possibili impugnazioni future. In particolare le *soglie

di reddito* e i *requisiti* per l’accesso all’assegnazione dell’alloggio

non corrispondono a quanto prescritto dalla normativa regionale.

Il p*residente Martino* ha assicurato che verranno proposti in consiglio

gli *opportuni rimandi *alle legge regionale per ovviare alle evidenti

discrepanze normative.

Altra questione affrontata, l’*utilizzo della procedura informatica *anche

per le assegnazioni provvisorie e in emergenza abitativa in deroga ai

bandi, in modo da garantire *maggiore trasparenza, velocizzare i tempi e

limitare la discrezionalità della commissione prevista dal regolamento. *

Esistono già esempi di regioni italiane e quindi di comuni, dotati della

procedura informatica, sia per le assegnazioni ordinarie che in deroga,

come per esempio la Regione Lombardia e il Comune di Messina (art. 3 e 4 del

regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31/C del

19.04.2012).

Non andrebbe trascurato il* beneficio di questa procedura per la comunità *

che consentirebbe al Comune, non soltanto di inserire automaticamente i

dati delle domande, annullarne le duplicazioni eventualmente presentate da

altri componenti familiari, valutare il periodo di residenza, ma anche di

verificare i requisiti previsti dalla legge, la congruità dei dati resi con

le autocertificazioni, la determinazione della situazione economica dei

richiedenti e quindi la pubblicazione di una graduatoria trasparente sulla

base di dati certi e priorità non discrezionali.

Il tutto in tempi più brevi rispetto all’iter burocratico che una

commissione comporta.

L’*inserimento esplicito della procedura informatica *nel regolamento per

le assegnazioni in deroga, sarebbe tra l’altro in linea con quanto disposto

dalla *delibera n.3 del consiglio comunale approvata lo scorso 10 febbraio.

La quale prevede l’elaborazione di una piattaforma informatica da

parte di *Recasi

*(oggi Hermes), ad oggi già avviata per le verifiche sugli assegnatari. *

Si auspica che i consiglieri comunali possano comprendere il beneficio

sociale di una modifica al regolamento che saranno chiamati il prossimo 24

gennaio ad approvare .