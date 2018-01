ROSSANO (Cs) – Fusione, voto immediato entro tre mesi e

campagna elettorale corta, con pochi candidati a sindaco e con poche liste, in

spirito autenticamente costituente. Da una parte, abbassamento dei toni e meno

chiacchiere soprattutto sui social; dall’altra, vera ricerca di condivisione territoriale

ed auspicata fusione tra i cervelli e le migliori capacità, intelligenze ed esperienze

delle due comunità. Con un obiettivo: evitare un commissariamento tanto lungo

quanto inutile dei due enti, nel quale non verrebbe risolto nessuno dei problemi

che conosciamo e che a questo punto dovrà invece affrontare e saper risolvere

soltanto la Politica democraticamente eletta. Chi oggi preferisce commissari alle

elezioni vuole perseguire interessi diversi da quelli generali della futura città unica!

È quanto ha ribadito con forza il Sindaco di Rossano Stefano MASCARO al Presidente della

Giunta Regionale, Mario OLIVERIO che ha incontrato stamani (venerdì 19) ed al quale ha

sottolineato la propria inequivocabile posizione, così come già chiaramente manifestata nei

giorni scorsi nel corso dell’audizione alla Prima Commissione in Consiglio Regionale, a Reggio

Calabria.

ROSSANO – continua MASCARO – ha votato con puntualità ed all’unanimità in Consiglio

Comunale l’atto di impulso. Da ROSSANO, l’allora consigliere regionale Giuseppe GRAZIANO

ha ufficializzato il disegno di legge sulla fusione. Ed è stata notoriamente ROSSANO, il suo

Sindaco, la sua Amministrazione Comunale ed il suo Consiglio Comunale a sollecitare ed

accompagnare la cittadinanza di CORIGLIANO su un percorso che è stato poi comunemente

sancito, con reciproca soddisfazione, dall’esito referendario popolare dei mesi scorsi e che –

precisa ancora il Sindaco – a ROSSANO è stato plebiscitario per il Sì.

Non ho quindi alcun dubbio – va avanti – sul fatto che il collega ed amico Giuseppe GERACI,

al quale in tutti i momenti ho avuto e dimostrato grande, sincero e silente rispetto umano,

politico ed istituzionale, saprà ricordare e tenere in debita considerazione tutto quanto

accaduto sino ad oggi e le diverse posizioni legittimamente assunte e rivendicate

dall’Amministrazione Comunale di CORIGLIANO su metodi, iter e tempi del processo di

fusione: dalle iniziali dilazioni ai pentimenti ai ripensamenti alla campagna per il No fino alle

ultimissime posizioni tutte – scandisce il Primo Cittadino – tanto legittime e rispettabili

quanto tuttavia innegabili perché pubbliche.

Alla sensibilità umana e politica, dunque, dell’amico GERACI – chiarisce MASCARO – chiedo

soltanto riconoscere, per ragioni di buon senso, che la Città di ROSSANO ha oggettivamente

svolto un ruolo guida in questo percorso, senza mai un tentennamento; un ruolo che continua

e continueremo a svolgere in questa fase invocando, così come abbiamo già fatto, la necessità

che sia soltanto la Politica eletta dai cittadini delle due comunità ad assumersi adesso tutta la

responsabilità di studiare e di governare questo momento straordinario che dovrà essere un

modello costituente di riferimento per il territorio, la Calabria e l’Italia; senza alcun inutile

dilazionamento dei tempi e senza inutili commissari che non studierebbero e non

governerebbero nulla. E che anzi bloccherebbero le attese democratiche di 80 mila concittadini

che vogliono al contrario procedere spediti verso la fusione delle due città.

Un obiettivo preciso che so essere comune alla stragrande maggioranza dei coriglianesi e dei

rossanesi e che esige, tuttavia, un impegno etico e civico da parte di tutti, soprattutto da parte

di quanti pensano ancora di poter anteporre interessi di carriera personale agli interessi

generali: va eretto un argine insormontabile all’insopportabile clima di offese, di sospetti e di

aggressione verbale al quale si assiste ormai da troppo tempo e che rischia di far crollare ogni

buona intenzione. Si lavori insieme, mettendo da parte la logica autolesionista di territori e

municipalità gli uni contro gli altri schierati. Non servono commissari né campagne elettorali

lunghe, finalizzate soltanto ai propri tornaconti. Non abbiamo bisogno di intromissioni esterne

e di comodo. Così come non servono neppure nuovi eroi dei due mondi! Abbiamo bisogno

soltanto di coesione e di condivisione. Di tempi celeri e certi. E – conclude e ribadisce

MASCARO – della Politica che guidi e che governi questo epocale momento di transizione, di

innovazione, di democrazia e di progresso per CORIGLIANO e ROSSANO e per tutto il territorio

e le Regione.