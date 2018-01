Giovedì, si è svolta la prima giornata all’insegna di prevenzione dei problemi

uditivi, presso il liceo scientifico di Vibo Valentia.

“La prima di una lunga serie di attività, che daranno modo agli studenti vibonesi,

di ricevere risposte dai professionisti, per evitare e prevenire problemi di salute”,

questo il commento del presidente del Rotaract Gianluca Policaro, al termine dell’iniziativa.

Proprio Il Rotaract Club di Vibo Valentia, in piena sinergia con la dirigente scolastica

del Liceo Scientifico G. Berto, Caterina Calabrese, ed il professor Sangeniti, hanno

offerto a docenti e studenti uno screening uditivo gratuito.

L’obiettivo di questo screening, è stato di rilevare, prevenire e curare eventuali

disturbi di sordità, di apprendimento e del linguaggio che spesso si radicano non

solo nel periodo neonatale e nella prima fase pediatrica, ma anche nella stessa età

scolastica.