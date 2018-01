L’associazione “Insieme per Camminare”, ente gestore del Museo Diocesano e del Codexorganizza nell’aula polifunzionale del Museo, nel centro storico di Rossano, un corso base di fotografia digitale.

A partire dal giorno 2 febbraio e fino al 6 Aprile ogni venerdì pomeriggio, dalle 15.30 fino alle 18.30, si terranno le lezioni del corso che insegnerà a valorizzare le bellezze del nostro centro storico attraverso gli scatti fotografici.

Il corso sarà tenuto dal dott. Michele Abastante, catalogatore e fotografo di beni culturali, che introdurrà i corsisti nel mondo della fotografia al servizio dei beni culturali e del paesaggio.

Saranno previste 7 lezioni in aula dove si parlerà di tecniche fotografiche e di fotoritocco e 3 uscite fotografiche nel centro storico di Rossano.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 28 Gennaio 2018.

Per iscriversi o avere maggiori informazioni si può scrivere alla mail info@museocodexrossano.it oppure telefonare al numero di rete fissa 0983.525263 o al cellulare 340.4759406.