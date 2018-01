I carabinieri forestale di Cirò hanno sequestrato un capannone che, stando a quanto accertato dai militari, era stato realizzato abusivamente in località “Manca della casa” di Strongoli. La costruzione è stata individuata dai militari in un’area coltivata ad uliveti durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla repressione degli abusi edilizi. Il responsabile della realizzazione del manufatto, un uomo di 43 anni residente a Strongoli, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Crotone per abusivismo edilizio. Il sequestro è stato convalidato dal Gip di Crotone.