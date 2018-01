Pasquale Garofalo, 67enne operaio idraulico-forestale, è morto dopo dopo esser stato sottoposto a un intervento chirurgico all’ospedale di Crotone per un’ernia ombelicale. La moglie dell’uomo, Giuseppina Camigliano, assistita dagli avvocati Francesco Garofalo e Salvatore Locanto, ha presentato una denuncia-querela, visto che, almeno secondo i consulenti della famiglia, l’uomo è deceduto per il fatto di non esser stato operato in maniera tempestiva. La vicenda risale al 26 dicembre scorso quando il paziente, che accusava dolori addominali, è stato ricoverato dopo essersi recato alla guardia medica di Petilia Policastro. Una volta in ospedale, però, a Garofalo, nonostante chiedesse aiuto, sono stati somministrati dei farmaci. Solo il giorno seguente l’uomo è entrato in sala operatoria. Le condizioni critiche di Garofalo lo hanno portato purtroppo al decesso.