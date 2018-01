REGGIO CALABRIA – Continueranno fino alla fine del mese di febbraio i */laboratori di

orientamento e avviamento al greco antico ed al latino/* proposti dal

Liceo Classico /Tommaso Campanella/ di Reggio Calabria, nell’ambito

delle attività rivolte agli studenti delle classi terze medie del

territorio metropolitano. L’iniziativa, fortemente voluta dal Dirigente

Scolastico Maria Rosaria Rao e realizzata a seguito di accordi di rete

istituiti fra il /Campanella/ e le Scuole Medie della città, ha visto

impegnati ad oggi molti studenti, affidati alla guida del /team/ di

orientamento del Liceo, coordinato dalla Prof.ssa Maria Gabriella

Marino. «Si tratta – spiega la Docente – non di lezioni frontali ma di

incontri-laboratorio della durata di un’ora, durante i quali i ragazzi

sono attivamente coinvolti nella scoperta del fascino delle lingue

classiche e del mondo antico; grande importanza viene inoltre conferita

al confronto con gli studenti stessi e con le loro famiglie

relativamente alle problematiche connesse con la scelta dell’indirizzo

di studi superiore. /Elasticità/ – continua la Docente referente – è la

parola chiave che ci ha guidato nella formulazione di questo progetto: i

ragazzi oggi sono impegnati in numerosissime attività pomeridiane extra

scolastiche, per questo abbiamo pensato ad una formula quanto più

possibile variegata che permetta ad ogni studente di partecipare agli

incontri senza particolari difficoltà organizzative; ogni martedì e

giovedì, dalle 15 alle 16 e dalle 16 alle 17, gli studenti delle terze

medie possono raggiungere il Liceo e chiedere di partecipare ad un

singolo laboratorio o ad uno dei cicli di laboratori in continua

attivazione».

Con questa iniziativa il Liceo /Campanella /ribadisce e conferma il

proprio ruolo di polo culturale di riferimento per la città di Reggio

Calabria e per tutto il territorio metropolitano.

«Offriamo un’attività – aggiunge la Prof.ssa Marino – finalizzata a

fornire agli studenti strumenti concreti, sulla base dei quali operare

le scelte migliori per la costruzione del loro futuro. La risposta è

ampia e positiva perché i ragazzi e le famiglie apprezzano l’onestà

della nostra informazione nonchè la grande attenzione che rivolgiamo

alle loro esigenze; lo dobbiamo alla città ed al suo /hinterland/che

hanno accolto in maniera positiva ed entusiasta la campagna di

informazione condotta dal nostro Liceo».