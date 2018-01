Torna in campo la VolleYnsieme Raffaele Lamezia che questo pomeriggio andrà in scena sul campo del Letojanni Messina. Una gara impegnativa per i ragazzi di coach Totò Ferraro contro un avversario ostico e di qualità. I lametini, però, hanno tutte le intenzioni di recuperare i punti persi per strada rilanciandosi nei piani alti della classifica. “Dopo il mezzo passo falso in casa la squadra e la società hanno voglia di riscatto. – afferma Salvatore Torchia, membro dello staff tecnico – La Raffaele Lamezia è chiamata ad una prova d’orgoglio e venderà cara la pelle su ogni palla. Il diktat in casa gialloblù è quello di passare dalle parole ai fatti anche se la fortuna sembra prendere una strada diversa. Occorre andare anche contro le avversità e mettersi sotto con grinta e determinazione. Potrebbero bastare anche solo queste due qualità”. Il match, con inizio alle ore 18, sarà diretto dagli arbitri Giordani Ferdinando (1°) e Priolo Gabriele (2°) entrambi di Catania.