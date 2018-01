di Teresa Cosmano

Luca Mezzatesta, è un giovane e promettente videomaking di Molochio, piccolo paesino della Piana di Gioia Tauro, ormai emigrato al nord per studiare, come tanti altri ragazzi della sua età. La sua attività in campo digitale, cominciata da qualche anno, gli ha già procurato un discreto successo, tanto da spingerlo ad abbracciare un progetto ambizioso, che sta già spopolando sul web. Luca, classe 1993, promettente studente del corso di Ingegneria Informatica al Politecnico di Torino, ormai prossimo alla laurea, utilizza fatti riguardanti la sua vita personale, i suoi interessi, le sue passioni, trasformandoli in video, che poi pubblica sul canale You Tube, con lo scopo di essere di ispirazione ai suoi coetanei (ma non solo), o anche solo per mettere in luce luoghi, aspetti o situazioni che a suo avviso, avrebbero bisogno di una seria riflessione.

“Sin da piccolo – ha raccontato – ho usato videocamere per fare piccoli corti o video divertenti da condividere con i miei amici. Il primo vero video che ho realizzato, è stato il videoclip per il pezzo musicale “La mia canzone dal fronte”, della band molochiese “Oltre il Velo di Maya”. Questo video ha segnato il mio battesimo del fuoco nel mondo del videomaking. Da qualche mese ho avviato un progetto su YouTube, dove ogni giovedì, pubblico un video riguardante un argomento che suscita il mio interesse oppure un avvenimento importante nella mia vita, che può essere d’ispirazione per gli altri”.

Tra i vari video pubblicati da Luca, quello che più di tutti ha catturato l’attenzione, vede protagonista il suo paese natio, spogliato da ogni filtro che possa alterarne la realtà, e “postato” nudo e crudo per come si presenta attualmente.

“Il video su Molochio – ha spiegato Luca – è nato, come tutti gli altri video, da una necessità. Quotidianamente sentivo nell’aria un malcontento generale della gente che abita in paese: viabilità pessima, emigrazione dei cittadini in aumento ed opportunità di occupazione scarse. Quindi ho avuto l’idea di impressionare cinicamente questo periodo storico che il paese di Molochio sta vivendo. Il punto di vista non è quello di un suo abitante, ma di un ‘estraneo’ che, con un pizzico di ironia, evidenzia i lati negativi che possono saltare all’occhio, soprattutto a chi a Molochio non ci vive. Lo scopo del video è quindi sensibilizzare e nello stesso tempo provocare una reazione possibilmente proattiva. Se Molochio non offrirà qualcosa di allettante per le nuove generazioni, queste non esiteranno a trovare la fortuna altrove e di conseguenza, il piccolo paesino nel Parco dell’Aspromonte, scomparirà e sarà condannato a vivere solo nelle vecchie fotografie e nei video”.

Un progetto ambizioso quello di Luca, e soprattutto con una forte valenza sociale. Chiunque volesse seguirlo, può accedere al canale You Tube: http://www.youtube.com/c/LucaMezzatesta.