Stamane a Lamezia Terme si è svolta l’Assemblea dei Piccoli Comuni convocata dal Presidente di ANCI Calabria Gianluca Callipo. Il principale adempimento all’ordine del giorno è stato proprio la costituzione della Consulta Calabrese dei Piccoli Comuni (quelli sotto i 5mila abitanti, che nella nostra regione rappresentano l’80 % della totalità), organismo statuario ANCI. Vista l’importanza dell’appuntamento presente anche Massimo Castelli, coordinatore ANCI della Consulta Nazionale dei Piccoli Comuni. E’ stato eletto tra i Componenti della Consulta il Sindaco di Platì, Dottor Rosario Sergi.

L’Amministrazione Comunale di Platì esprime grande soddisfazione, ringraziando i Sindaci Calabresi per l’attenzione prestata al nostro territorio e per il riconoscimento attribuito al Sindaco. Questa nomina non è un punto di arrivo ma un punto di partenza: da oggi Platì avrà la possibilità di confrontarsi con una platea di interlocutori più ampia e qualificata quella dei Sindaci dei Piccoli Comuni Calabresi, ed avviare con gli stessi quel percorso virtuoso che porterà allo sviluppo dei territori dei piccoli comuni, catalizzando ed ottimizzando le risorse finanziarie messe a disposizione degli enti sovracomunali.