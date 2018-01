Una donna sudafricana deceduta per insufficienze respiratorie a distanza di dieci

giorni dalla sua tragica morte, ha di nuovo gettato indirettamente la sua famiglia

in un secondo lutto. Il giorno prima del suo funerale, i dipendenti delle pompe funebri

hanno scoperto il corpo senza vita di un feto espulso tra le gambe della defunta.

“Il bambino era morto. Eravamo così scioccati e spaventati che non abbiamo neanche

guardato per vedere di che sesso fosse”, così il responsabile dell’agenzia funebre

citato dal giornale britannico “Daily Mail”. “Lavoro in questo settore da oltre vent’anni,

ma non ho mai sentito parlare di una donna morta che partorisce un bambino”. Ovviamente

gli esperti si sono immediatamente interrogati sull’evento. Gli esperti sudafricani

possono solo speculare sulla causa esatta, rapporto dei media locali. Tuttavia, è

probabile che l’incidente sia frutto un evento molto raro noto come nascita della

bara. Poiché all’interno di una bara non c’è praticamente ossigeno, i cadaveri

non si decompongono, ma iniziano a marcire. I gas risultanti possono generare una

pressione così alta che, ad esempio, che un feto viene espulso dall’utero. Alla

fine anche fenomeni apparentemente inspiegabili, rileva Giovanni D’Agata, presidente

dello “Sportello dei Diritti”, possono essere chiariti applicando le leggi

della fisica, tuttavia rimane pur sempre uno di quei casi che fa comprendere come

in rete viaggino notizie che appaiono stupefacenti, ma che lasciano inevitabilmente

alle spalle i veri drammi della gente come quello della morte di una giovane madre

e del suo bambino.