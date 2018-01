“E’ un momento storico che si può rivelare fatale per il destino della

Nazione. Occorre quindi impegnarsi in prima persona per difendere il futuro

dei nostri figli. Vista la crescita di Identità Nazionale su diversi

territori, abbiamo deciso di organizzare le attività anche attraverso la

costituzione di nuovi circoli “Prima gli italiani”. A dichiararlo

attraverso una nota stampa è Vincenzo Popello, coordinatore di Identità

Nazionale – Prima gli italiani.

“In questi ultimi anni – afferma – stiamo assistendo a politiche

governative sempre più discriminanti verso la nostra gente. Un’immigrazione

incontrollata ha portato un’orda di clandestini, che, inseriti forzatamente

nel nostro tessuto sociale, lo stanno portando all’implosione. Nelle

graduatorie per gli aiuti economici, per i sussidi sociali, per le case

popolari, gli italiani si vedono scavalcati proprio dagli ultimi arrivati,

favoriti da assurdi parametri di punteggio. Questo per noi è

inaccettabile”.

“Qui non si tratta di razzismo – chiarisce – ma di buon senso, è semplice

una questione di priorità: lo Stato italiano deve occuparsi degli italiani,

così come un padre o una madre, sono innanzitutto responsabile dei loro

figli. Il fatto di dare questa priorità non implica una gerarchizzazione

delle persone e dei popoli. Non si dice che prima debbano venire gli

italiani perché gli italiani sono “meglio”: per lo Stato italiano gli

italiani devono venire per prima a prescindere, anche se esiste qualcun

altro più bravo o meno bravo. Così come un buon genitore è responsabile

innanzitutto dei suoi figli, e lo sono anche se i figli del vicino sono più

bravi e più buoni”.

“Il momento storico – continua – si rivela fatale per il futuro della

Nazione Per questo, invitiamo i veri patrioti e chiunque abbia a cuore il

destino dell’Italia e degli italiani a schierarsi in prima linea per

difendere la Patria, gli italiani e i loro diritti. Aldilà del colore

politico, qui si tratta di una battaglia di popolo. Qui siamo tutti

italiani, da nord a sud, e dobbiamo difendere il nostro futuro”.

“Aprire un circolo “Prima gli italiani” – conclude – significa creare un

baluardo contro le spietate logiche immigrazioniste e a quelle che

calpestano i nostri diritti sul lavoro, nelle graduatorie per i contributi

sociali, sulla proprietà della casa, alla tracotanza di chi vuole ridurre

l’Italia a una semplice espressione geografica. Per info e adesioni basta

andare sul sito www.identitanazionale.org”.