La Cittanovese entra nella storia del calcio che conta, oggi al San Filippo, gli undici del mister Zito si confronteranno con la blasonate Messina. Un incontro inedito per il calcio che conta, la terribile matricola del patron D’Agostino , oggi ha l’occasione di far valere il brillante lavoro societario e calcistico con una delle squadre del sud che ha fatto la storia del calcio nel meridione.

La Cittanovese ha dimostrato di non temere nessuna compagine, fino ad oggi Ortolini e compagni hanno affrontato a viso aperto sia in casa che fuori casa le formazione avversarie con il piglio delle grande squadra. A Messina oggi ci sarà il pubblico delle grande occasioni per una sfida impensabile fino a qualche anno addietro.

Da cittanova stanno raggiungendo la Sicilia tantissimi tifosi della Cittanovese