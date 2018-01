I commercianti di Siderno chiedono la chiusura delle attività per un’ora in ricordo di Pasquale Sgotto

Il comitato dei commercianti di Siderno, in fase di costituzione, ha rinviato la riunione di oggi domenica 21 gennaio in segno di lutto e rispetto nei confronti di Pasquale Sgotto, commerciante tra i più noti di Siderno, vittima di un tragico incidente ieri sera. Per questo motivo e per dare un segno di vicinanza alla famiglia colpita negli affetti più cari, chiede a tutti i commercianti che non sono ancora iscritti, di osservare un’ora di chiusura delle proprie attività in segno di lutto domani 22 gennaio dalle ore 16,00 alle ore 17,00, subito dopo il funerale del povero Pasquale.