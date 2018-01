Resto al Sud, voucher per la digitalizzazione, voucher per l’alternanza scuola lavoro, bonus per la pubblicità, finanziamenti agevolati tramite fondi di garanzia. Sono numerose le occasioni offerte alle aziende per supportare, ampliare e incrementare le performance della propria attività.

Confesercenti Reggio Calabria ha attivato uno sportello per permettere agli imprenditori di sfruttare al meglio le opportunità disponibili nel 2018 per migliorare e sostenere il proprio business.

Le misure disponibili sono diverse e permettono alle imprese, nuove o già esistenti, di attivare interventi mirati in funzione delle proprie specifiche necessità.

Resto al Sud, ad esempio, consente agli aspiranti imprenditori under 35, residenti nell’Italia meridionale, di accedere a finanziamenti a fondo perduto e tasso agevolato fino a 200.000 euro per avviare nuove attività.

I voucher per la digitalizzazione, invece, consentono di migliorare l’efficienza della propria azienda tramite l’implementazione di soluzioni software o hardware assegnando un contributo a fondo perduto del 50% sugli investimenti fino a un massimo di 10.000 euro.

I voucher per l’alternanza scuola lavoro sono un altro interessante strumento che serve a sostenere le aziende che avviano detti percorsi in convenzione con gli istituti scolastici.

Ancora, il bonus per la pubblicità che permette alle imprese, ai lavoratori autonomi e ai professionisti di usufruire di un credito d’imposta fino al 90% per gli investimenti pubblicitari, incrementali rispetto l’anno precedente, effettuati su tv, radio, giornali, quotidiani e periodici.

Per ultimo, ma certamente non ultima, la possibilità per aziende e start up di accedere più facilmente e con bassi costi al credito bancario tramite le garanzie erogate dai consorzi fidi del sistema Confesercenti.

Lo sportello informativo di Confesercenti, grazie a un pool di professionisti esperti e preparati, è in grado di fornire informazioni e assistenza in tutte le fasi di sviluppo progettuale a coloro che vogliono approfittare di queste ed altre interessanti opportunità per far nascere o crescere la propria impresa.

Per maggiori informazioni telefonare in orari di ufficio, dal lunedì al venerdì, allo 0965.23031 o inviare un’email a inforc@confesercenticalabria.it