Paura nella giornata di ieri a Bovalino, nel reggino, dove due cittadini di nazionalità marocchina sono rimasti feriti per una fiammata che si è verificata nell’appartamento in cui vivono in seguito ad una fuga di gas. I due, secondo la prima ricostruzione dei Carabinieri hanno acceso un fornello provocando la fiammata. I feriti sono ricoverati in ospedale e non sono in pericolo di vita.