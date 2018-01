CITTANOVA – Sono 407 le scuole che hanno aderito quest’anno alla quarta edizione della “Notte nazionale del liceo classico”. Un’iniziativa che ha consentito di aprire le porte degli istituti in via straordinaria fino a mezzanotte per discutere di cultura classica in una chiave diversa. Una proposta aperta alle famiglie degli studenti dei classici ma anche per invogliare i ragazzi delle scuole medie a scegliere gli studi classici. Anche il liceo “Vincenzo Gerace” di Cittanova, in questo momento diretto in reggenza dalla preside Angela Maria Colella sostenitrice dell’iniziativa, ha aderito all’iniziativa per la terza volta. La kermesse si è svolta con una serie di spettacoli e incontri curati dagli studenti e dagli insegnanti. Dalla cultura classica (come Medea alla commedia plautine), ai giochi, alle parodie, al musical come il conosciutissimo Grease. Cuore e mente di questa idea, supportata anche dal Miur, sono i tanti i tanti studenti e docenti del liceo cittanovese. L’istituto “Gerace”, che accoglie studenti provenienti da ben quindici comuni del territorio della Piana di Gioia Tauro, conferma così la sua verve movimentista e culturale che nel corso della sua storia ne ha fatto un punto di riferimento per intere generazioni.