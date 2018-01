di Giuseppe Campisi

Polistena – Ce l’ha fatta Giuseppe Auddino, 46 anni, insegnante di matematica e fisica ed attivista del locale Meetup “Libertà e Partecipazione”, a superare le parlamentarie e ad ottenere la candidatura al Senato per la Calabria nella lista proporzionale del collegio unico Calabria 1. Un terzo posto, dopo Nicola Morra e Laura Granato con a seguire Maria Pompilio. E’ l’esito delle votazioni raccolte sulla piattaforma Rousseau comunicato a Pescara dal capo politico Luigi Di Maio a margine della presentazione dei 20 punti per l’Italia del Movimento 5 Stelle.

Auddino – attivista della prima ora nonché tra i promotori fondanti del battagliero comitato pentastellato polistenese – è riuscito a superare le parlamentarie collocandosi alle spalle del senatore cosentino uscente Morra e della già candidata a sindaco della città di Catanzaro Laura Granato anticipando Maria Pompilio. I supplenti designati sono stati: Giuseppe D’Ippolito, Rosa Abate, Francesco Sapia e Rosella Cerra. Alla Camera invece l’hanno spuntata per il collegio Calabria 1: Francesco Forciniti, Elisa Scutellà, Alessandro Melicchio e Luigia Leone (supplenti Giuseppe Giorno, Deborah De Rose, Domenico Russo e Alessandro Lo Petrone) mentre per il collegio Calabria 2 (che comprende Catanzaro): Dalila Nesci, Paolo Parentela, Federica Dieni (parlamentari uscenti) e Riccardo Tucci (con supplenti Barbara Gugliotta, Alberto Diodato, Serena Varano e Giuseppe Antonio Germanò).

Giuseppe Auddino è un po’ un veterano della corsa elettorale per il Movimento: nel 2013 riuscì a spuntare un quarto posto per la candidatura al Senato, per la XVII legislatura appena conclusa, che vide poi eletti i cosentini Francesco Molinari (passato nel 2015 al Gruppo Misto-IdV) ed appunto Nicola Morra (già presidente del proprio gruppo parlamentare a Palazzo Madama e Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali ) mentre alle regionali del 2014 fu capolista nella circoscrizione Calabria Sud (Reggio Calabria) ottenendo 958 voti. E’ però del 2010 la prima esperienza di politica attiva con una sortita alle comunali con una civica nella quale sfiora l’elezione. Il dettaglio dei risultati – così come comunicato dal blog – sarà reso pubblico nei prossimi giorni.