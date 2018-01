Se avete acquistato un notebook Qilive 14 pollici, forse vi tocca farlo vedere a un tecnico. Auchan e Simply hanno infatti comunicato di aver richiamato il Notebook Qilive 14 pollici 2/32 Gb (EAN: 324567642673). “Alcune batterie dei computer portatili sopra indicati, scrive in una nota Auchan nei cui punti vendita IPER e Porto Sant’Elpidio e quelli Simply sono venduti, possono surriscaldarsi, precludendo la funzionalità del prodotto. I clienti che hanno acquistato l’articolo in oggetto sono invitati a sospendere l’utilizzo e riportarlo al box accoglienza. Il prodotto sarà completamente rimborsato. Per ulteriori informazioni contattare il numero verde Auchan: 800.896996. Queste batterie possono surriscaldarsi, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti [1]”,prendendo fuoco, e rappresentano un rischio per i clienti. Poiché queste batterie possono prendere fuoco e rappresentano un pericolo, è estremamente importante che i clienti verifichino se le batterie in uso sono difettose, e nel caso lo siano, ne cessino l’uso immediatamente.