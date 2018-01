Alcuni pannelli in polistirolo e cartongesso sono crollati nei pressi di un ingresso secondario del plesso dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Petrucci – Ferraris – Maresca” di Catanzaro. La caduta dei pannelli posti sul controsoffitto dell’ingresso, provocata probabilmente dalla presenza di infiltrazioni di acqua, sarebbe avvenuto nella notte e non ha comportato alcun problema per la sicurezza degli studenti, dei docenti e del personale dell’istituto essendo l’edificio deserto. L’area della scuola dove è avvenuta la caduta dei pannelli, hanno spiegato i responsabili dell’istituto, è comunque poco utilizzata anche durante l’orario normale delle lezioni. Appena si è diffusa la notizia della caduta dei pannelli, in coincidenza con l’avvio delle lezioni, la gran parte degli studenti dell’istituto ha deciso di non entrare in classe.