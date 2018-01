GIRIFALCO – Torna anche quest’anno “M’illumino di Meno”, la festa del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, promossa da Radio2 Caterpillar. Quest’anno l’appuntamento è fissato per venerdì 23 febbraio e sarà un’occasione per festeggiare il compleanno del Protocollo di Kyoto, il tentativo dell’umanità di salvare la Terra dalla distruzione indotta dai cambiamenti climatici. Come già accaduto negli ultimi due anni, anche per il 2018, il Comune di Girifalco aderisce all’iniziativa su input del presidente del Consiglio Comnunale, Elisabetta Ferraina. Con apposita delibera di giunta, l’amministrazione comunale partecipa alla giornata di mobilitazione internazionale in nome del risparmio energetico. M’illumino di Meno è, quest’anno, dedicata alla bellezza del camminare e dell’andare a piedi. La campagna 2018 invita, infatti, a spegnere le luci e andare a piedi: una marcia, una processione, una ciaspolata, una staffetta, una maratona o una mezza maratona, un ballo in piazza o un pezzo di strada dietro alla banda musicale del paese. I dettagli dell’iniziativa che si svolgerà a Girifalco venerdì 23 febbraio saranno, presto, resi noti. E’ importante sottolineare la rilevanza sociale della manifestazione il cui obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema di grande attualità quale il risparmio energetico.