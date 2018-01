Un’iniziativa per avvicinarsi ai giovani cittadini, imprenditori di domani. Queste le intenzioni ed il punto forza che muovono l’Amministrazione comunale di Cinquefrondi, in sinergia con l’Associazione Just for Europe, presente ieri presso la sala consiliare del Comune. L’iniziativa prevede l’apertura dello sportello informativo e di orientamento per i finanziamenti, per l’accesso al credito e per la progettazione in merito al nuovo bando “Resto al Sud”, realizzato dal Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno e gestito da Invitalia. L’obiettivo primario di questo servizio, erogato attraverso lo sportello, è quello di dare tutte le informazioni necessarie per prendere visione e conoscenza dell’opportunità concesse da “Resto al Sud”: un programma che mira a sostenere la nascita di nuove realtà imprenditoriali. Occasione questa per i giovani disoccupati per concretizzare le idee imprenditoriali che spesso restano solo un sogno nel cassetto. Presenti all’inaugurazione, molti giovani del territorio, il Vicesindaco Giuseppe Longo, l’Assessore alle Attività Produttive Gabriella Valentino, ed i soci di Just For Europe: il Presidente del sodalizio Avv. Giancarlo Catanea, il Dr. Giuseppe Bottiglieri, Pasquale Siciliano, Daigoro Mazzoleni ed Andrea Ruppolo. Gli stessi hanno approfondito l’obiettivo dello sportello ed i requisiti per partecipare al Bando in questione. L’Associazione, infatti, attraverso lo sportello attivato si farà carico della divulgazione delle informazioni relative al bando “Resto al Sud”, fornendo delucidazioni sui requisiti e sulle modalità di accesso agli incentivi previsti. A termine della presentazione i partecipanti hanno avuto fin da subito modo di interagire con i membri dell’Associazione, al fine di avere ulteriori informazioni e chiarimenti. Già da alcuni giorni, infatti, è possibile presentare le domande di adesione agli sportelli di Invitalia. Per meglio affiancare chi avrà necessità di reperire tutte le nozioni e le informazioni, sarà attivo, a partire da oggi, per quattro martedì consecutivi, dalle ore 16 alle ore 18, presso la sede Comunale, lo sportello ieri annunciato in conferenza stampa ed inoltre l’Associazione Just for Europe sarà disponibile ad affiancare i partecipanti anche attraverso i canali e i mezzi di comunicazione ufficiali.