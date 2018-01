BORGIA – “Non c’è nessuna forma d’arte come il cinema per colpire la coscienza, scuotere le emozioni e raggiungere le stanze segrete dell’anima. (Ingmar Bergman)”. E così il compleanno “speciale” del Cinema Fusto di Borgia che compie 50 anni diventa una occasione per riflettere su temi sempre attuali come la Shoah e la Giornata dedicata alle vittime dell’Olocausto, oppure scoprire capolavori della cinematografia italiana come “Il sorpasso” e la “Banda degli onesti” che attraverso frammenti e fotografie in bianco e nero, riaprono un dibattito sempre attuale su usi e costumi della società italiana.

Continua la rassegna “Buon compleanno cinema!”, voluta e organizzata dall’Amministrazione comunale di Borgia, guidata dal sindaco Elisabeth Sacco, l’Amministrazione comunale e dall’associazione Cinemando per festeggiare i 50 anni del cinema “Fusto”. Il primo dei sei film proiettati gratuitamente alle 21 da lunedì 22 gennaio con “Nuovo cinema Paradiso”, e dopo il film di questa sera “Il sorpasso”, continua domani con “La banda degli onesti”, giovedì 25 con “Lo chiamavano trinità”, venerdì 26 con “La leggenda del pianista sull’oceano” per concludere sabato 27 con “La vita è bella”.

“Abbiamo scelto sei autentici capolavori del cinema per festeggiare un momento importante per la nostra comunità e per tutti gli appassionati di cinema – ha affermato il sindaco Elisabeth Sacco -. Il cinema Fusto è parte della storia personale di tutti gli abitanti di Borgia e del comprensorio e di qui è passato anche solo per poco tempo. Quanti momenti di svago, quante occasioni per socializzare e passare pomeriggi spensierati, stringere rapporti, alimentare storie d’amore passano per le sale di un cinema e sul grande schermo. Rendere omaggio al cinema Fusto attraverso pellicole che hanno scritto la storia della cinematografia italiana significa non dimenticare la nostra storia e nutrire il senso della comunità che ci contraddistingue”.