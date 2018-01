Quella espressa dal consigliere regionale Orlandino Greco, in merito alla

votazione, in Consiglio regionale, della proposta di fusione tra i comuni

di Corigliano Calabro e di Rossano, é una posizione equilibrata, saggia,

coraggiosa, ponderata e significativa, che l’Italia del Meridione sente di

sostenere totalmente e di fare sua.

I rilievi tecnico-giuridici evidenziati rivestono una certa importanza, che

non va assolutamente sottovalutata. Ciò che serve, a parer nostro, non è,

difatti, la fretta, che é sempre cattiva consigliera, ma una analisi

riflessiva e serena, oggettiva e con concreti elementi di giudizio.

Elementi basilari, che attualmente mancano.

Nè possiamo pensare che un referendum consultivo, al quale hanno preso

parte molto meno della metà degli aventi diritto al voto, debba precludere

un processo di riflessione, che non può venir meno, anche e soprattutto in

virtù di una proposta di legge, firmata dallo stesso consigliere regionale

Orlandino Greco e dal suo collega, Franco Sergio, sulla quale si può

dibattere e discutere, senza accelerare i tempi e, magari, pentirsi per un

processo di fusione, che poteva essere realizzato sicuramente meglio e

senza la moltitudine di lacune, che, allo stato, si registrano.

A noi non interessano né la scena e, tantomeno, il protagonismo, bensì

guardiamo agli interessi dei territori ed alla tutela dei diritti dei

cittadini, nonché al buon funzionamento delle autonomie locali. Non

possiamo permetterci, infatti, di fondere due comuni e rischiare, subito

dopo, la paralisi amministrativa e burocratica, che ha poi inevitabili

conseguenze sui servizi primari, che si devono garantire alle proprie

comunità.

Invitiamo, pertanto, a valutare meglio questa rischiosa e pericolosa

accelerazione. Il Consiglio regionale, d’altronde, non è tenuto a

ratificare alcunché, ma può e deve decidere autonomamente, anteponendo la

difesa del futuro di una realtà così importante, ad eventuali posizioni di

parte o di natura politica.

Per fare le cose per bene serve il giusto tempo, così come non si può non

pensare di effettuare dei passaggi strategici e nevralgici, come la

redazione, in modo condiviso, degli strumenti comuni, partendo da uno

studio di fattibilità, da un bilancio consolidato e da uno statuto. Non a

caso, tutto questo è previsto nella proposta di legge regionale sulle

fusioni, che rappresenta uno strumento di cui dotarsi, prima ancora di

approvare o votare atti di una certa rilevanza, come, appunto, la fusione

tra Corigliano calabro e Rossano.

Per tale motivo, ci sentiamo di invitare il consigliere regionale Orlandino

Greco ad assumere una posizione ferma e dura, in sede di massima assise

regionale, al fine di far comprendere quello che potrebbe rivelarsi un

gravissimo errore di valutazione, dettato da una fretta che non trova

giustificazioni.

Bruciare i tempi ed i giusti passaggi, in casi come questi, non serve.

Anzi, si rischia di far perdere sempre più credibilità alle istituzioni,

che mai dovrebbero smarrire il lume della saggezza e della ponderatezza, in

particolar modo quando é in gioco il futuro di intere comunità.

Sen. Nicodemo Filippelli

Segretario regionale l’Italia del Meridione