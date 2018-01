L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha disposto il ritiro, a scopo precauzionale, di un lotto di una soluzione utilizzata per la depurazione del sangue mediante la membrana peritoneale in pazienti affetti da insufficienza renale cronica in stadio terminale. Nello specifico si tratta del lotto n. Y3LH311 scad. 31/7/2019 della specialità medicinale BICAVERA*1,5% GLU 3000ML4SA C – AIC 035498132 della ditta Fresenius Medical Care It. Spa. Il provvedimento si è reso necessario, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti [1]”, a seguito della notifica di allerta pervenuta dall’agenzia francese e dalla comunicazione pervenuta dalla ditta concernente “potenziale perdita capillare delle sacche”. La specialità medicinale BICAVERA è utilizzata nello stadio terminale (scompensato) dell’insufficienza renale cronica di qualsiasi natura, trattata con dialisi peritoneale. La ditta Fresenius Medical Care ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare.