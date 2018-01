Riceviamo e pubblichiamo

Spiace registrare che il “non interpellato” gruppo di maggioranza “Avanti Polistena” si sia risvegliato bruscamente dal letargo, per scrivere fandonie e andare in contraddizione, prendendo in giro i polistenesi i quali si rivolgono a noi per dar voce alle istanze dei cittadini.

CONTRADDIZIONI

Nella lettera-denuncia corredata da varie foto, inviata in data 30 novembre 2017 alle Autorità competenti (tra le quali figurano la Procura della Repubblica e il Sindaco), abbiamo denunciato la presenza di rifiuti pericolosi nelle contrade Pantano Grio, Tornese e Petrulli. La risposta del primo cittadino del 2 dicembre scorso, lamentava che l’esiguità dei bilanci comunali non avrebbe consentito di provvedere allo smaltimento dei rifiuti speciali dei suddetti siti. Apprendiamo dalla lettera di risposta del 19 gennaio scorso che in data 7 dicembre l’Amministrazione comunale aveva, invece, già individuato “la ditta per provvedere alla rimozione dei rifiuti pericolosi siti nelle contrade Petrulli, Primogenito e Guzzella” (determina 182 del 7/12/2017): quindi i fondi necessari per lo smaltimento dei rifiuti c’erano! Intanto l’eternit giace ancora lì, indisturbato, sul ciglio della strada!

FANDONIE

Il “monitoraggio” delle strade che fiancheggiano il torrente Vacale (curato da due associazioni locali con un finanziamento di 4.000 euro) SARA’ SVOLTO UNA VOLTA A SETTIMANA E SOLTANTO PER UN PERIODO DI SEI MESI (delibera n. 172 del 20/12/2017). Dopodiché, se le aree in questione non saranno dotate di telecamere di videosorveglianza, verosimilmente tutto tornerà come prima, con rifiuti di ogni genere dati spesso alle fiamme.

Ci spiace ancora notare che il “non interpellato” gruppo di maggioranza ”Avanti Polistena” non si sia accorto della denuncia del 30 novembre 2017 fatta dal Meetup alla Procura della Repubblica, contro tutti coloro i quali verranno ritenuti responsabili del danno ambientale arrecato, non riconoscendoci il merito di aver portato alla luce una tale situazione così allarmante e latente da anni. Tutto ciò lo si è fatto non per denigrare l’Amministrazione comunale di Polistena, ma unicamente per tutelare la salute dei cittadini e per la difesa dell’ambiente.

Infine, suggeriamo a chi fosse interessato di conoscere l’identità degli “anonimi grillini che si celano dietro il logo del M5S”, di andare su internet all’indirizzo www.meetup.com/it-IT/Movimento-5-stelle-Polistena-Liberta-e-partecipazione/ per trovare nome, cognome e professione di tutti gli iscritti.

Noi non ci nascondiamo dietro a nulla e siamo fieri di appartenere al Movimento 5 Stelle, prima forza politica del Paese, contrariamente a qualche partito che oggi ha percentuali “da prefisso telefonico”.