Riceviamo e pubblichiamo

Dal 15 gennaio 2018 si possono presentare le domande per attingere ai contributi del sostegno RESTO AL SUD. Si possono presentare le domande fino ad esaurimento risorse , anche se lo stanziamento è sostanzioso; inoltre, è previsto che tale agevolazione ci sarà anche negli anni futuri. Tale misura agevolativa finanzia attività finalizzate alla produzione di beni, fornitura di servi, ed anche attività di produzione o trasformazione legate al settore agricolo. L’apertura al mondo agricolo è una scelta opportuna ed attesa, che finalmente INVITALIA (Ente gestore dei fondi) realizza.

I contributi sono destinati ai giovani dai 18 anni ai 35 anni, residenti in Calabria, e disoccupati, i quali vogliono realizzare ditta individuale, o società, ed anche in forma di cooperativa. E’ possibile attingere ai contributi anche per coloro che hanno già costituito impresa dopo il 21/06/2017, nel rispetto di condizioni.

Tali contributi possono essere erogati per un massimo di euro 50.000,00 euro di cui 65% cioè 32.500,00 euro da restituire in otto anni, e 35% cioè 17.500,00 a fondo perduto. I contributi sono destinati: massimo 30% a opere edili; attrezzature nuove; programmi informatici; massimo 20 % spese gestione (materie prime, fitti, utenze, ecc.).

Anche, le Istituzioni possono e devono fare la loro parte, infatti INVITALIA presta servizi di consulenza ed assistenza agli Enti che si accreditano on line tramite il sito www.invitalia.it; quindi, i Comuni che hanno la sensibilità di accreditarsi e vogliono diventare un punto informativo per i propri cittadini, lo possono fare da subito. Ricordiamo che, per esempio, il Comune di Bocchigliero (CS) si è già accreditato, la stessa cosa può e dovrebbe fare il Comune di Taurianova.

ORGOGLIO SUD Rappresentanti

Gabriele Sicari

Filippo Speranza

Pino Corsaro

Giovinezza Domenico