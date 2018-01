Un sessantenne, originario di Fuscaldo, è stato investito e ucciso da un furgoncino. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Paola, sul litorale tirrenico cosentino, in contrada Sant’Agata. L’automobilista investitore si è subito fermato. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. L’uomo è deceduto quasi subito. Sul posto, per accertare le cause dell’incidente, si sono recati i carabinieri.