Inizia una nuova “avventura” per il Centro Cuore – Centro per la Prevenzione, lo Studio e la Terapia delle Malattie Cardiovascolari, con sede a Gioia Tauro e diretto dal dottor Giuseppe Minutolo. Il Network israeliano Sun Clinic, con sedi in Francia(Parigi, Nizza), Montecarlo, Austria (Vienna) e in Russia ( San Pietroburgo), dopo un’accurata selezione tra diversi centri d’Italia, e dopo un colloquio avvenuto a San Pietroburgo tra i massimi vertici del Gruppo e il Dottor Minutolo, si sono poste le basi per una partnership con il Centro Cuore. I pazienti che desiderano avere consulenze dagli specialisti della Sun Clinic, sui trattamenti di antiaging, medicina estetica, chirurgia plastica, possono rivolgersi al Centro Cuore per effettuare le prenotazioni ed avere tutte le informazioni necessarie per intraprendere un percorso di medicina estetica e plastica.

Ma non è tutto qui. Il Centro Cuore, occupandosi prevalentemente di cardiologia, fornisce consulenze cardiologiche ai pazienti che desiderano avere rassicurazioni sulle proprie condizioni di salute, conoscere come e quando intervenire nei casi di patologie riscontrate. Una partnership, quella tra Sun Clinic e Centro Cuore, che mira a fornire un servizio completo al paziente che desidera coniugare l’esigenza di curare gli eventuali problemi cardiaci con quella di migliorare il proprio aspetto estetico. Il tutto in un ambiente dove sono garantiti elevati standard professionali e di sicurezza. Gli specialisti della Sun Clinic e del Centro Cuore sono tutte professionisti altamente qualificati, con esperienze decennali nei settori di intervento.

«Siamo estremamente onorati di questa scelta operata nei nostri confronti dal Gruppo internazionale Sun Clinic, anche se non siamo sorpresi , visto che nel corso degli anni il nostro lavoro, la cura e l’attenzione verso i pazienti ci stanno ripagando con risultati in termini di sempre maggiori soluzioni per i nostri malati – ha detto il direttore del Centro Cuore Dottor Giuseppe Minutolo – Questo riconoscimento ci rende orgogliosi di poter rappresentare, in un contesto internazionale così altamente qualificato e professionale, una delle tante competenze che caratterizzano l’Italia e la nostra splendida Calabria». La rete Sun Clinic opera da 25 anni ed ha filiali in tutto il Paese d’Israele. Utilizza la tecnologia più innovativa esistente, avvelendosi di un ottimo team di medici che si prendono cura di ogni paziente, dal momento del trattamento iniziale fino al termine di tutte le procedure.