Il Partito Democratico di Gioiosa Ionica e il gruppo civico “Idee in Movimento” hanno avviato nelle scorse settimane una serie di incontri per confrontarsi sulle questioni che riguardano il futuro politico-amministrativo di Gioiosa Ionica. Sui grandi temi che interessano la nostra comunità, è emersa la condivisione di un giudizio insufficiente sull’operato della giunta Fuda che ha disatteso le aspettative degli elettori.

Di fronte alle numerose questioni irrisolte, che continuano ad affliggere Gioiosa, è necessario costruire un fronte ampio e aperto. Offriremo il nostro contributo di idee e proposte sulle quali coinvolgeremo tutti coloro i quali intendano contribuire per migliorare il nostro paese: attraverso un percorso di condivisione e partecipazione, sarà necessario dare vita ad un laboratorio politico comune, grazie al quale si dovranno porre le basi della Gioiosa futura.

Immaginiamo un luogo in cui si possano lasciare fuori le vecchie logiche della contrattazione politica, un percorso che segni un cambio di passo deciso rispetto all’attuale amministrazione, della quale non vengono condivisi i metodi e l’operato, e che sia nuovo rispetto agli schemi che hanno animato le ultime tornate elettorali.

Entrambi i gruppi, nel rispetto reciproco dell’altrui autonomia, concordano sulla necessità di impegnarsi in modo sinergico nella costruzione di una nuova proposta amministrativa, un progetto politico civico e moderno in grado di affrontare le prossime sfide.

Sarà necessario analizzare a fondo i temi che riguardano la nostra città: occorrerà farlo assieme alle forze politiche, ai gruppi, alle associazioni, agli operatori economici, ai commercianti e ai cittadini, offrendo loro uno spazio aperto di confronto e di dialogo. Lavoreremo per portare avanti punti programmatici ben definiti e realmente attuabili per giungere alla formulazione di un programma politico dinamico, robusto e credibile. E’ questa la strada su cui intendiamo misurarci, ci impegneremo per la costruzione di una realtà più aperta al confronto e all’ascolto dei problemi delle comunità.

Sogniamo Gioiosa e realizziamola insieme.

PD – circolo di Gioiosa Ionica

Gruppo Civico Idee in Movimento