Nell’intervallo dell’incontro di domenica scorsa, Virtus Diamante – Campora, disputato a Belvedere Marittimo, la società adamantina rappresentata dal Presidente Angelo Casella e dai dirigenti Pino Pascale e Mariano Casella, ha premiato il Prof. Mario Pagano per l’impegno profuso negli anni verso lo sport di Diamante, nominandolo Presidente onorario. Ha centrato il segno la società della Virtus Diamante, protagonista di un eccezionale campionato che la vede capolista del suo girone di 2° Categoria, nel consegnare un riconoscimento meritato e molto apprezzato dal pubblico presente al comunale di Belvedere che ha salutato la premiazione con un caloroso applauso. Il Prof. Pagano, ideatore e presidente di TeleDiamante è stato ed è tuttora uno straordinario promotore dello sport a Diamante e in tutto il territorio della Riviera dei Cedri, attraverso il Centro Sportivo Italiano e le numerose società e iniziative delle quali è stato dirigente e animatore nel corso degli anni. Un ruolo che svolge da protagonista anche attraverso TeleDiamante, che trasmette numerosi eventi sportivi che si svolgono in tutto il territorio. Non ha nascosto la sua soddisfazione il Prof. Mario Pagano che ha dichiarato: “Carissimi amici dello sport dilettantistico adamantino. Oggi ho ricevuto da voi dalla vostra bellissima società sportiva, la presidenza onoraria. Sono onorato perché l’ho ricevuta da una società che fa tanti sacrifici e pratica lo sport come mezzo di formazione e socializzazione. Complimenti anche per il primo posto. Come già vi ho scritto, con lo stesso spirito e entusiasmo l’anno prossimo vi voglio vedere in prima categoria e fra 2 anni in promozione. Ringrazio ancora il Presidente, tutti i dirigenti, il mister e tutti i calciatori per l’entusiasmo che e’ stato ricreato pur non giocando ancora nel nostro stadio, quello che attendiamo a Diamante, ma a Belvedere sul campo, sportivamente e gentilmente offerto. Mi avete commosso ! Vi voglio tanto bene, uno che ha sempre amato lo sport di tutti e per tutti. Grazie ancora!”