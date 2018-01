Il campionato di Serie B si ferma. Una settimana di sosta per consentire alle prime classificate di ognuno degli 8 gironi di partecipare alla Coppa Italia.

La competizione tricolore parte domenica 28 gennaio con le gare d’andata dei quarti di finale che vedrà impegnata anche la Conad Lamezia, laureatasi campione d’inverno del girone H sbaragliando le avversarie e chiudendo con 6 punti di margine sulle inseguitrici.

Per i lametini di coach Vincenzo Nacci all’orizzonte la doppia sfida contro Leverano, prima classificata nel girone G.

La gara d’andata vedrà Spescha e compagni impegnati “in casa”, al Palazzetto dello Sport di Pianopoli, domenica 28 gennaio alle 18 (ingresso gratuito). Il ritorno è previsto invece per martedì 6 febbraio a Leverano alle 20.30.

Il regolamento prevede il passaggio al turno successivo, la Final Four Nazionale (in programma nel periodo 28-31 marzo 2018) della squadra che nel computo totale delle due gare (o nella gara secca per quei club che hanno deciso di giocare in gara unica) conquista il maggior numero di set. Nel caso in cui il numero dei set vinti dalle due squadre sia uguale si procederà con la disputa di un set aggiuntivo che determinerà la squadra vincitrice.

Per la sfida di domenica contro i pugliesi i giallorossi avranno bisogno anche del calore e del sostegno del proprio pubblico.

Il gioco si fa duro e i duri cominciano a giocare!