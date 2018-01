di Giuseppe Campisi

Polistena – “Di memoria… in memoria” questo lo slogan efficace sul quale ha puntato la Parrocchia di Santa Marina Vergine guidata da Don Pino Demasi per commemorare il Giorno della Memoria – istituito per legge nel lontano 2000 – per sensibilizzare ancor meglio sull’importanza di «vivere la memoria, diventare memoria, essere memoria e testimoniarla nell’oggi della storia per impegnarci a costruire un futuro più giusto e umano». Un momento di riflessione per riconsiderare «la società e il mondo in cui viviamo» alla luce delle tante violenze ed ingiustizie vissute e ripetute nel mondo odierno reso possibile attraverso il viaggio di 25 giovanissimi sul “Treno della Memoria”, una esperienza concreta che li porterà – attraverso percorsi formativi e di consapevolezza – a visitare i campi di concentramento e di sterminio di Auschwitz e Birkenau, in Polonia, ma anche grazie all’impegno diretto dei volontari del Servizio Civile Nazionale, dal Centro Polifunzionale Padre Pino Puglisi, dal Centro di Aggregazione Giovanile “Luigi Marafioti” e dal coordinamento territoriale di Libera – Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie. Venerdì 26 alle ore 16, infatti, presso il Centro di Aggregazione Giovanile “Luigi Marafioti” verranno presentati gli elaborati realizzati dai bambini durante il percorso educativo-formativo denominato “Laboratorio di Memoria” unitamente ad una mostra fotografica aperta anche l’intera giornata di sabato 27, giorno nel quale, nel pomeriggio, si chiuderà con la proiezione, con dibattito, del film di Roberto Benigni “La vita è bella” perché «vivere la memoria significa alimentarla e trasmetterla alle nuove generazioni» è stato il monito conclusivo di Don Demasi.