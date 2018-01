Nella giornata di ieri, a Gioia Tauro, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, i Carabinieri Stazione di Gioia Tauro hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Pavia Federico, di anni 22, in quanto ritenuto responsabile del reato di concorso in traffico di sostanze stupefacenti del tipo marijuana.

L’odierno provvedimento cautelare giunge all’esito di una mirata attività d’indagine condotta, nel trimestre maggio – luglio 2017, dalla Stazione Carabinieri di Gioia Tauro, sotto il coordinamento dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, nel corso della quale è stato possibile documentare ed accertare, mediante servizi di osservazione e pedinamento, col supporto diattività di intercettazione telefonica, ambientale e di videoriprese, numerose cessionidi sostanze stupefacenti del tipo marijuana da parte di PAVIA Federico nei confronti di giovani del luogo, talvolta anche minori di anni 18.

Le indagini, inoltre, hanno consentito di raccogliere ulteriori indizi di reità in ordine al reato di vendita di sostanze stupefacenti a carico di due ragazzi, anch’essi minori d’età all’epoca dei fatti, i quali sono stati deferiti in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria. L’arrestato, al termine degli adempimenti di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione e posto a disposizione dell’A.G.in attesa dell’interrogatorio di garanzia.