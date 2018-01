Lunedi scorso, i Carabinieri di San Ferdinando, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato, PRIMERANO Carlo, 22enne del posto, con precedenti di polizia, poiché resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di marijuana.

L’arresto è avvenuto all’esito di un’accurata perquisizione effettuata dai militari dell’Arma presso l’abitazione del PRIMERANO, sita alla via Rosarno di quel centro. I militari, insospettiti dal continuo andirivieni di giovani all’interno della casa del giovane, nella mattinata di lunedì, hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare, rinvenendo all’interno della sua camera, complessivamente oltre 800 grammi di droga, conservata in involucri in plastica ed in parte, già confezionata in piccole dosi da circa 5 grammi l’una, pronte per essere vendute ed immesse nel mercato della droga gioiese. Il giovane, pertanto è stato subito dichiarato in stato d’arresto è posto in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Palmi. La droga, invece, è stata sequestrata e sarà successivamente trasmessa ai laboratori del R.I.S. di Messina per analizzata.