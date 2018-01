Si è riunita l’Associazione Reggina Cronometristi

REGGIO CALABRIA – Annuale assemblea ordinaria dell’Associazione Reggina Cronometristi. Nel salone delle riunioni del Coni regionale si è tenuta l’assemblea annuale dei cronometristi dello Stretto.

Il presidente dell’Associazione reggina, dottoressa Nadia Zumbo, ha ripercorso in modo analitico e dettagliato le tappe più significative della scorsa stagione agonistica insieme a tutti i colleghi che hanno presenziato all’assemblea.

In apertura dei lavori, Nadia Zumbo ha riportato i ringraziamenti della Federazione Italiana Cronometristi agli associati della provincia di Reggio Calabria per l’encomiabile attività svolta lo scorso anno. Zumbo ha ringraziato anche l’avvocato Maurizio Condipodero, presidente del Coni Calabria, per aver ospitato l’assemblea dei kronos reggini nella sede istituzionale.

Nel corso dell’assemblea presieduta dall’encomiabile Giuseppe “Pino” Morabito (segretario l’eclettico professor Pino Marino), alla presenza di Pasquale Alampi (“Ruolo d’Onore Nazionale”), la presidente dell’associazione reggina Nadia Zumbo ha posto in evidenza la professionalità dell’intero staff dei cronometristi reggini sempre in prima linea nelle manifestazioni sportive in quanto consapevoli che solo lavorando in modo sinergico possono farsi conoscere sul territorio .

“Nel corso della scorsa stagione abbiamo svolto servizi cronometrati – ha affermato la presidente Nadia Zumbo – su diversi campi di gara e discipline sportive. Tanto per citarne qualcuna: dalla storica Corrireggio alla regata velica, dalla speciale Vespa sull’onda che ha attraversato lo Stretto di Messina alle varie Gimkane dei cavalli, dai Rally in terra sicula per finire alla gara di Oppido Mamertina. Per questo 2018 – ha concluso Nadia Zumbo – rimane confermato il quorum delle nove ore servizio per ciascun cronometrista. Per questa nuova stagione, adeguandoci all’attuale momento che vive lo sport italiano, con buone probabilità, anche noi come gli arbitri di calcio avremo una sponsorizzazione sulle nostre maglie. Stiamo trattando per chiudere con un noto imprenditore operante nel settore delle forniture all’industria agroalimentare, alberghiera e della ristorazione”.

Per concludere, tutti i componenti dell’Associazione Cronometristi reggini con le proprie famiglie, come da tradizione, si sono ritrovati insieme presso un noto ristorante reggino per condividere un piacevole momento di aggregazione.

Associazione Reggina Cronometristi – Elenco cronometristi anno 2018:

CABERLON Barbara, CALLUSO Demetrio, CAMPOLO Natascia, CARA Giuseppe, CHIRICO Fausto, CUTRUPI Consolato, DONATO Cristina, DONATO Roberta, DONATO Alessandro Rocco, FRASCATI Paolo, GIUFFRE’ Domenico, GUARNA Andrea, IELO Giuseppe, MACCARONE Claudia, MARINO Giuseppe, MELASI Francesco, MELASI Vincenzo, MISITANO Marzia, MORABITO Giuseppe, NUSDEO Giuseppe, PICCIONE Filippo, ROMEO Michele, ROSSI Maria Daniela, STILLITANO Paolo, ZUMBO Nadia.

Ruolo d’Onore:

ALAMPI Pasquale.

Cronometristi BENEMERITI:

AGRO’ Gerlando, BARBARO Paolo, CASCIANO Fortunato, CHILA’ Antonino, IELO Umberto, INGENITO Andrea, LAGANA’ Pasquale, MIGLIARDI Giacomo, MODAFFERI Eduardo, NUCARA Pasquale, PETEA Aldo.