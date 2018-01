Riceviamo e pubblichiamo

Oggi, finalmente, dopo anni, il Decreto 187 è diventato esecutivo. La Regione Calabria ha infatti approvato per i lavoratori Lsu e Lpu l’iter definitivo, notificando la procedura alla commissione ministeriale per la stabilizzazione finanziaria degli enti locali, che già per il 30 Gennaio 2018 ha confermato l’incontro per la definizione procedurale, permettendo così ad ogni ente di procedere alla contrattualizzazione fino al 31 Dicembre 2018 dei lavoratori Lsu e Lpu impegnati nel loro bacino.

Questa procedura interessa migliaia di lavoratori che, nei vari bacini, da anni, svolgono con impegno e costanza il loro lavoro, garantendo con il loro apporto la funzionalità di tutti i settori dell’amministrazione pubblica. Il circolo del Partito Democratico di Gioia Tauro esprime il proprio ringraziamento al presidente Oliverio che con determinazione ha mantenuto e garantito che questo processo si consolidasse anche per i 97 lavoratori di Gioia Tauro; un forte impegno già assunto dal 2015 e che oggi ha permesso a questi lavoratori di maturare il percorso di stabilizzazione. Grazie presidente Oliverio, questa è la politica delle risposte, ti esortiamo a continuare in questo percorso per ridare fiducia al territorio calabrese e alle loro popolazioni.