ROSSANO (CS) – Procedono a ritmi elevati le attività dell’Istituto di Istruzione Superiore Itas Itc di Rosssano. Una scuola che offre ai propri utenti numerosi servizi e strutture: laboratori multimediali, un laboratorio di trattamento testi, laboratori linguistici e scientifici, di chimica e fisica, un laboratorio creativo, postazioni mobili multimediali, un laboratorio pittorico e uno di matematica, segreteria digitale, Classe 2.0 (digitalizzata), due biblioteche, e ancora reti wireless in tutti gli istituti, due palestre con campi regolamentari di pallavolo e pallacanestro.

Ad arricchire ulteriormente la variegata e consistente realtà strutturale della storica scuola rossanese, vi sono i continui finanziamenti che l’istituzione scolastica, guidata dalla dirigente Anna Maria Di Cianni, continua a intercettare e, man mano, grazie alla capacità degli esperti del settore, a saper redigere appositi e interessanti progetti. Azioni queste che consentono all’Itas Itc di ottenere finanziamenti in favore della scuola, quindi dei propri utenti. È il caso dell’ultima tornata di progetti che l’Itas Itc ha presentato e che sono stati ammessi e autorizzati a essere finanziati. A darne notizia con soddisfazione è stata la stessa dirigente Di Cianni, la quale, grazie all’azione sinergica con gli uffici amministrativi, guidati dal direttore amministrativo, Costanza Campana, è riuscita a predisporre progetti validi e di grande valenza. Infatti, diverse proposte candidate sono state già autorizzate al finanziamento, altre in attesa di autorizzazione. Oltre 200mila euro di finanziamenti per inclusione sociale e lotta al disagio, competenze di base, percorsi per adulti e giovani adulti, potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Inoltre, come già accennato, l’Itas Itc ha ottenuto l’approvazione di un progetto Por Calabria, per la realizzazione di un laboratorio scientifico – odontotecnico, considerato che per i “Servizi socio -sanitari” sono attivi due indirizzi: Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico e Odontotecnico. Il finanziamento per questo nuovo laboratorio consentirà di realizzare un gabinetto scientifico in grado di offrire agli studenti di odontotecnico e ottico ulteriori e approfondite conoscenze di un lavoro di grande valenza, anche, sociale. E ancora tanti i progetti presentati che riguardano l’acquisizione di competenze di cittadinanza globale, potenziamento della cittadinanza europea, potenziamento dei percorsi di alternanza scuola – lavoro, potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, progetti di inclusione sociale e integrazione.

Intanto, per mercoledì 31 gennaio, dalle ore 16 alle ore 18,30 nelle proprie sedi di Via Ugo Gigli (Contrada Frasso) e Via Nazionale, è programmato l’ultimo open day. Un’altra giornata all’insegna dell’interazione fra docenti, genitori e ragazzi. L’opportunità agli alunni della città e dell’hinterland, frequentanti la terza media, di conoscere più da vicino quest’innovativa istituzione scolastica. I corsi attivi presso l’Istituto di Istruzione Superiore Itas Itc di Rosssano: Istituto tecnico – Settore economico – Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing, Sistemi informativi aziendali e Turismo. Istituto tecnico-Settore tecnologico – Indirizzi: Sistema moda e Grafica e comunicazione. Liceo: Liceo delle scienze umane (Opzione economico -sociale).

Per i “Servizi socio -sanitari”, come già detto, sono attivi due indirizzi: Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico e Odontotecnico. L’anno scolastico 2018-2019 vedrà l’attivazione di un nuovo indirizzo: Servizi socio sanitari di base. L’Iis Itas Itc di Rossano continua a offrire anche agli adulti la possibilità di formarsi frequentando i corsi serali che danno la possibilità di diplomarsi in soli tre anni. Due i corsi serali per adulti attivi nell’Istituto: Turismo e Servizi socio-sanitari generali.

Per iscrivere i propri figli alle classi prime è oggi facile e veloce. Infatti, tutto avviene online tramite il sito del Ministero dell’Istruzione. Il personale di segreteria e la Commissione Orientamento sono ogni giorno a disposizione delle famiglie in entrambi i plessi di Via Nazionale e del Frasso, per fornire ogni informazione in tal senso ed eventualmente effettuare le iscrizioni.