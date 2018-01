Anche a Reggio apre lo “Spazio Popolare”. La rete di associazioni,

movimenti, comitati e liberi cittadini che, anche sulla riva calabrese

dello Stretto, si riconosce in Potere al Popolo apre un suo spazio in

centro città, *in via Acri 11*, nei pressi del Castello aragonese.* Potere

al Popolo nasce per dare voce e rappresentanza a tutti quelli cui negli

ultimi decenni la voce è stata tolta*. Siamo i precari e i pensionati che

si arrabattano per arrivare a fine mese, i lavoratori che combattono per

vedere riconosciuti i propri diritti mai come in questi anni sotto attacco,

siamo i ricercatori di futuro senza futuro e gli studenti che vogliono una

scuola pubblica e di qualità, siamo cittadini innamorati del nostro

territorio e del nostro Sud, stanchi di vederlo quotidianamente violentato

da ecomostri, scempi ambientali e mafie. *Ci presentiamo domenica mattina

alle ore 11 nella nostra nuova sede*, con i nostri candidati alle

politiche, in contemporanea con le altre iniziative che la rete di PaP sta

organizzando in ogni città d’Italia e con la presentazione delle liste a

Catanzaro, resa possibile dai tanti che con spirito democratico hanno

contribuito con la propria firma. Saremo lì per parlare ma soprattutto per

ascoltare. *Potere al Popolo vuole essere un punto di riferimento* per le

battaglie di chi è stanco dello stato di cose corrente e vuole fare

qualcosa per cambiarlo. Il nostro obiettivo va oltre il 4 marzo. Puntiamo

a costruire una partecipazione attiva e consapevole, che sappia intervenire

sul territorio e costruire con azioni concrete il nostro programma.