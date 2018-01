Dopo tanti anni la serie C di basket torna nel palazzetto dello sport di Pianopoli.

Memorabili gli anni della Palmieri Pianopoli con tanti protagonisti che ancora oggi

fanno la differenza in questa categoria. Squadra plasmata dal total manager, Nando

Fusto ora direttore sportivo del Basketball Lamezia. Erano gli anni dei vari Rubino,

Lazzarotti, Monier, Fragiacomo protagonisti anche ora nel Basketball Lamezia e di

tanti altri giocatori che da Pianopoli in poi hanno inciso molto nella pallacanestro

regionale e non solo. Stiamo parlando di Billy e Yande Fall, Stefano Milito, Ivan

Stuppia e tanti altri.

Anni di grande fermento che sottolineano la vocazione per la pallacanestro di questa

comunità. Ora un match molto interessante verrà riproposto nel palazzetto di Pianopoli,

visti i problemi degli impianti lametini e ci si aspetta il pubblico delle grandi

occasioni. Lamezia con la vittoria sulla Viola ha matematicamente chiuso la regular

season in testa al girone. Villa sta lottando con Soverato per l’ultima posizione

playoff disponibile, quindi arriverà carica e senza pressioni. Finalmente i gialloblu

potranno giocare con un pubblico, molto eloquente in settimana il comunicato emanato

dagli #LBfans, tifo organizzato dei lametini, che supporteranno la squadra a distanza

di un mese e mezzo dall’ultima gara giocata a porte aperte allo Sparti. Appuntamento

per la palla a due alle ore 19.30. Vi Aspettiamo!!!

Rubino: “Beh, come è normale che sia, ritornare al Palazzetto di Pianopoli dopo cosi

tanti anni sarà un emozione indescrivibile. Son passati diversi anni oramai da quel

campionato di C Regionale, ma il ricordo della vittoria nella finale Play-Off contro

Soverato è sempre vivo nella memoria. Fu’ una stagione, a dir poco, esaltante e piena

di bei ricordi. Un gruppo favoloso che andava d’accordo sia in campo che fuori…come

dimenticare le grandi cene al “Birbante “di Masino durante la settimana ed al termine

delle vittorie più importanti. Soprattutto, però, come non ricordare il pubblico

caldissimo, capace di seguirci in tutte e tre le gare più’ difficili come nell’occasione

della vittoria in gara 5 a Soverato che decretò la nostra promozione in Serie C1.

Quella sera, di ritorno dalla città jonica (io, tra l’altro, con 3 punti in testa),

sempre dal mitico Masino, festeggiammo sino a notte inoltrata un qualcosa che, seppur

non abbia poi avuto lunga durata, rimarrà per sempre inciso nella memoria di noi

lametini e dei tifosi Pianopoletani.”

Fusto: “Personalmente è un’emozione particolare. Riportare la pallacanestro di questo

livello a Pianopoli dopo tutto l’entusiasmo degli anni di C2 e C1 è una grande gioia.

In paese c’è molto fermento perché la piazza è formata da persone che amano questo

sport. Grande interesse anche per il ritorno di un giocatore che ha lasciato davvero

un buon ricordo, sto parlando di Rodrigo Monier. Mi aspetto un palazzetto sold out!”