Domenica 28 gennaio 2018 presso la Palestra Boccioni di Reggio Calabria si riuniranno, giocatrici classe 2003 e 2004 del basket calabrese in preparazione verso il Trofeo delle Regioni, kèrmesse che si svolgerà in Lombardia durante il periodo pasquale.

Il Referente tecnico Territoriale Maurizio Arcudi terrà, inoltre una riunione con le società delle atlete interessate per la programmazione dei Centri Tecnici Federali di imminente inizio e l’esposizione del Progetto Giovanile femminile ed illustrerà i progetti giovanili in rosa.

In occasione del raduno,Il dirigente del Comitato Regionale è Lucia Rossi.

Folto il gruppo degli allenatori in arrivo da tutta la regione Calabria con Massimo De Summa da Catanzaro, Barbara Gemelli ed Emiliano Scarcello da Catanzaro, Gennaro Mandoliti e Francesco Scarlatoda Cosenza uniti a Massimiliano Modaffari da Reggio Calabria.

Ci sarà il preparatore fisico territoriale Roberta Vozza con la novità assoluta: Loredana Costantino, simbolo di sempre del basket in rosa della regione in giro per l’Italia con importanti trascorsi in serie A inizierà la sua nuova carriera da preparatrice fisica.

La Fip Calabria invita a partecipare tutti gli allenatori e i preparatori fisici che operano nell’ambito giovanile.

Quindici le convocate: da casa Centro Basket Catanzaro ci saranno Valeria Alfano e Marta Montebello, da casa Eutimo Locri parteciperanno Maria Rita Capogreco, Clara Cavo, Giulia Del Vecchio e Liliana Scocchieri; dalla famiglia Nuova Jolly ci saranno Sara Centofanti, Deborah Onugha e Silvia Triolo, MarisolIelata, Francesca Pellicanò e Silvia Serafino rappresenteranno il Basket Villa San Giovanni, Danila Nordo è la giocatrice che rappresenterà l’Aquilone, Giorgia Pellicanò per la School Pantera e Benedetta Previteraper a Gio&Gio Palmi.

Le novità non finiscono qui. Al termine del raduno, la selezione in rosa giocherà un test amichevole con l’Under 13 formata dai tesserati Jumping e Pgs Don Bosco.

Il test si giocherà al PalaCalafiore: Al termine dell’amichevole, atleti, tecnici e genitori al seguito, sono stati invitati dalla Società Viola Reggio Calabria (che riserverà loro un settore del parterre) ad assistere gratuitamente alla gara di serie A2 tra Viola Met. Extra Reggio Calabria contro la capolista del secondo campionato d’Italia, la Novipiù Casale Monferrato.