Nella cornice della Sala Calipari, Palazzo della Regione RC, si è svolto il quarto incontro del Corso di formazione per avvocati e docenti “Il Salotto Storico” (Cittadinanza Attiva), offerto dall’AVIS Provinciale RC, in collaborazione con il MIUR Uff. VI RC. Il pomeriggio si è aperto con i saluti e i ringraziamenti a tutte le scuole da parte del Presidente dell’AVIS PR. RC, dott. Antonino Posterino. L’apporto nel progetto “AVIS è… Magna Grecia” di diversi Istituti ha incredibilmente fatto crescere la raccolta di sangue, dando nuova speranza alla realtà del settore. Il Dirigente avisino ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento dei giovani nel mondo di valori che da sempre l’AVIS promuove, praticando una cultura a 360 gradi, coinvolgendo le nuove generazioni in tappe formative non solo utili al futuro donatore di sangue, ma anche foriere di acquisizione di senso sociale e di sicura positività di scelte.

L’incontro è stato arricchito dalla presenza dell’Avv. Alberto Panuccio, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di RC, che ha apprezzato molto l’interagire nella serata dei ragazzi col pubblico, e l’importanza dell’operato dell’AVIS Provinciale RC nel coinvolgimento di “sangue giovane” nei preziosi percorsi proposti. Una diffusione della cultura del dono indispensabile e profondamente educatrice del giovane popolo che mira a diventare protagonista della realtà sociale.Gli avvocati reggini hanno voluto partecipare a questa formazione, spiega il luminare del foro reggino, perché il loro compito non è solo quello di occuparsi di Codici e applicazione di legge, ma soprattutto quello di rapportarsi con la società intera e con tutte le sfaccettature in essa presenti e operanti.

Nel corso dell’evento la formazione docente è stata impreziosita dall’esibizione molto interessante degli alunni delle Scuole presenti. L’Istituto Comprensivo Galilei Pascoli ha raccontato tramite i suoi piccoli allievi i passi salienti del popolo greco fino ad arrivare ad una deliziosa esibizione di sirtaki. Il Convitto Nazionale Liceo Classico RC ha offerto tramite due sue alunne, Gaia Pellicanò e Laura Rosaci, l’impeccabile recitazione di un inno omerico.In Sala hanno sfilato in costumi greci le alunne dell’IstitutoPanella Vallauri RC; da segnalare tra il pubblicola presenza degli alunni della Scuola Carducci Da Feltre che hanno da sempre offerto all’attività progettuale dell’AVIS una partecipazione particolare nel settore sportivo.

In tale contesto l’ideatore del progetto” AVIS è …Magna Grecia”, avv. Diego Geria, ha potuto relazionare piacevolmente su due tematiche molto interessanti “Le Olimpiadi” e lo “ Scautismo”.

La conversazione ha regalato all’uditorio della “Calipari”i valori che i giochi olimpici celebravano nel mondo greco. Una narrazione limpida, corredata da immagini significative, ricamata con leggenda e con storia, che ha testimoniato del profondo significato dello sport presso quel popolo, veicolo efficace d’identità culturale. Il vicepresidente dell’AVIS Provinciale RC ha potuto così immergersi nella bellezza del mondo antico, regalando al suo pubblico una originale e poliedrica analisi attraverso fonti di sicuro spessore. Di seguito, particolare e ricca d’informazione storica e funzionale la disamina del fenomeno scautistico, sintesi brillante di quel movimento di carattere nazionale, internazionale e universale che dal 1907 ha come fine ultimo la formazione fisica, morale e spirituale della gioventù mondiale.

Da evidenziare per tutta la durata dell’incontro il curato e ineccepibile servizio di accoglienza di hostess e steward prestato dagli alunni della quarta D Turistica dell’Istituto “R. Piria” RC, professionalmente guidati dalla docente Marina Vollaro.