Ieri la delegazione composta dal Vice Sindaco Pasquale Zappia, dagli Assessori Rosario Grillo e Saverio Perre, e dal Consigliere Paolo Antonio Ferrara (già candidato Sindaco di Reggio Calabria) si è recata al Ministero dell’Ambiente. Presso la Sala Auditorium è stato presentato il Piano per lo Sviluppo Sostenibile della Dorsale 2018-20, che porterà a mappare con cartellonistica il percorso individuato da Appennino Bike Tour diventando così la più grande Ciclo-Via d’Italia lungo le strade secondarie dell’Appennino, e che lambirà anche il nostro territorio. Nel corso dell’importante manifestazione è intervenuto il Consigliere Comunale Paolo Antonio Ferrara, che ha evidenziato le criticità presenti dal punto di vista ambientali sul nostro territorio, con particolare riferimento alla precarietà della viabilità soffermandosi in particolar modo sulla SP2 che dovrebbe collegare il nostro Paese all’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e che tutt’ora è interrotta. Presente all’incontro il Ministro Gian Luca Galletti al quale è stato consegnato un dossier redatto dall’Amministrazione Comunale ove si evidenziano le maggior criticità. Un progetto presentato lo scorso giugno al G7 Ambiente di Bologna dove è stato siglato un Patto di Amicizia per lo Sviluppo Sostenibile dell’Appennino e che, durante l’estate, ha visto Istituzioni di tutta Italia pedalare lungo la Dorsale portando il drappo tricolore da Municipio a Municipio. Un viaggio, raccontato passo passo da un libro, che ha coinvolto 14 Regioni, 43 Comuni tappa, oltre 300 Comuni di passaggio, 26 Parchi tra nazionali e regionali e migliaia di cittadini. Un risultato di grande importanza che ha visto le Istituzioni attivarsi a tutti i livelli, facendo squadra indipendentemente dal colore politico, con un obiettivo comune quello di rilanciare l’Appennino. L’incontro tenutosi al Ministero si è dimostrato determinante dimostrando la volontà di dare continuità ad Appennino Bike Tour, un progetto fondamentale per il rilancio di questi territori capace di avviare uno Sviluppo Sostenibile di tutta la Dorsale. Sono stati così dettati i tempi del futuro della Via, definendo una programmazione triennale che vedrà da un lato il coinvolgimento costante dei Comuni attraversati del Giro e dall’altro l’avvio di azioni di comunicazione atte a valorizzare il percorso. Il Sindaco Dott. Rosario Sergi e l’Amministrazione Comunale plaudono all’iniziativa che mira a portare Platì fuori dalle sabbie mobili dell’isolamento.