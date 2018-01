La casa automobilistica Porsche dovrebbe richiamare il suo modello Macan con motore

diesel di tre litri per un altro aggiornamento software nelle officine. Interessati

in tutta Europa circa 52.500 veicoli con il motore diesel sei cilindri, secondo quanto

annunciato venerdì da Porsche. Dopo i controlli da parte del Kraftfahrt-Bundesamt

(KBA), il Ministero dei Trasporti Tedesco, il produttore avrebbe ordinato un richiamo

per la Macan a causa di irregolarità nel sistema di scarico. Oltre ad analizzare

questo modello gli esaminatori del KBA, nel quadro della scandalo sui gas di scarico

noto come “Dieselgate” hanno messo nel mirino anche la Porsche Cayenne con motore

quattro litri diesel di seconda generazione, che venne prodotta fino allo scorso

autunno e la Porsche Panamera nella variante diesel. Nell’attività a tutela

dei consumatori e dei proprietari o possessori di veicoli a motore, lo “Sportello

dei Diritti”, ancora una volta anticipa in Italia l’avvio di procedure

di tal tipo da parte delle multinazionali automobilistiche anche a scopo preventivo,

poiché non sempre tutti coloro che possiedono una vettura tra quelle indicate viene

tempestivamente informato. È necessario, quindi, spiega Giovanni D’Agata presidente

dello “Sportello dei Diritti”, prestare la massima attenzione e rivolgersi

alle autofficine autorizzate o ai concessionari nel caso in cui la propria autovettura

corrisponda al modello in questione. Al singolo proprietario, infatti, non costa

nulla tale tipo di verifica e nel caso in cui la propria autovettura sia oggetto

del richiamo, l’intervento previsto è a totale carico della casa automobilistica

che dovrebbe fornire anche un’autovettura sostitutiva per il periodo necessario

alla manutenzione straordinaria.