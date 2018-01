Questa notte intorno alle 2 è scoppiato un *incendio alla tendopoli di San

Ferdinando (RC)*, il comune della Piana in cui si trova l’*enorme ghetto

baraccato*, dove migliaia di migranti cercano riparo ogni anno durante i

periodi di lavoro bracciantile.

Una donna di 30 anni è morta carbonizzata, altre due sono rimaste ferite,

oltre 200 tende e ripari di fortuna sono andati distrutti.

La *tendopoli “ufficiale”* a San Ferdinando ospita solo poche centinaia di

persone, altrettante hanno trovato spazio in un container trasformato in

ostello. Ma le ennesime soluzioni temporanee proposte dalle istituzioni

sono *assolutamente insufficienti* a fronte del bisogno di alloggio per ben

oltre un migliaio di persone. Per questo *la maggior parte dei braccianti*,

per lo più sfruttati per pochi euro nella raccolta delle arance nonostante

i roboanti annunci sulla lotta al caporalato, *ha continuato a vivere nel

vecchio ghetto*, nato otto anni fa come “soluzione d’emergenza” dopo la

rivolta di Rosarno.

La precarietà, l’assenza di qualunque condizione di sicurezza, fa sì che

anche riscaldarsi possa mettere a rischio la vita.

La tendopoli *doveva essere chiusa*, la tendopoli doveva essere

“temporanea”: come tutte le misure emergenziali di governi che non hanno *mai

voluto affrontare realmente il problema*, mai voluto dare reale dignità

alle persone che arrivano e lavorano in questo paese e chiedono solo una

vita normale e un tetto di cui pagare l’affitto.

*I ghetti uccidono*, non risolvono i problemi ma li peggiorano: in una

regione come la Calabria, in cui oltre 50mila sono gli alloggi vuoti,

sfitti, invenduti ed inutilizzati, si continuano a proporre ghetti come

soluzioni “emergenziali” per tutti i tipi di povertà: questi posti, lontani

dalle luci della città, *diventano sempre un concentrato di disagio sociale*,

di assenza delle minime condizioni igieniche e umane; diventano sempre *grandi

business* per chi deve gestirli, per la ‘ndrangheta.

*Vogliamo dignità per tutte e tutti*, vogliamo *combattere la povertà e

creare accoglienza diffusa* in case vere in cui le persone possano sentirsi

parte integrante della società che le accoglie, in cui sentano di poter

dare un contributo produttivo e culturale che le renda dignitosamente

esseri umani.

Potere al Popolo! – Reggio Calabria