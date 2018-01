Una grande giornata di basket giovanile: domenica 28 gennaio 2018 va in scena la seconda giornata del campionato legato al Progetto Giovani Calabria.

I 2005 della regione scendono in campo tra Reggio Calabria e Cosenza grazie all’energia ed al programma ideato dal Referente Tecnico Territoriale della regione, Coach Simona Pronestì.

Partiamo da Reggio Calabria:Alle ore 10 del mattino al Pianeta Viola “Massimo Mazzetto” è super sfida tra la Green e la Red Conference, selezioni che rappresentano rispettivamente Reggio Calabria e la selezione di Catanzaro,Lamezia e Crotone.

Atleti, tecnici e genitori sono invitati dalla Società Viola Met.Extra Reggio Calabria (che riserverà loro un settore del parterre) ad assistere gratuitamente alla gara di serie A2 in programma alle ore 18 tra i nero-arancio e la capolista della Serie A2, la Novipiù Casale Monferrato.

I 2005 della selezione maschile, dunque, si incontreranno al Palasport con le giovani del basket in rosa impegnate in un importante raduno presso la Palestra “Boccioni” che continuerà con un test amichevole al PalaCalafiore contro l’Under 13 delle società Jumping e Pgs prima di assistere all’importante gara di Serie A.

Trama intrigante anche a Cosenza: alle ore 15.30 presso il PalaFerraro di Via Popilia si sfideranno per la seconda giornata del Progetto Giovani Calabria, le selezione Yellow e Blu, team che rappresentano la provincia reggina più Vibo Valentia e tutta Cosenza e provincia.

Atleti, tecnici e genitori sono invitati dalla Società Bim Bum Basket Rende ad assistere gratuitamente alla gara di serie C Silver tra i silani e la compagine reggina della Barbecue Vis:l’incontro di basket regionale è cruciale per stabilire il secondo posto in classifica.

Vi illustriamo i convocati selezione per selezione.

Green Conference

Dirigente:Roberto Priolo

Allenatori: Valerio Nusco, Armando Russo e Luca Laganà

Atleti convocati

ACCURSO Matteo Scuola B. VIOLA

COLLU Daniele JUMPING RC

CUZZOCREA ROSARIO Scuola B. VIOLA

FREGONA Michele LUMAKA RC

FRENO Antonio AQUILONE RC

IELO Jacopo NUOVA JOLLY RC

IERO Matteo LUMAKA Basket RC

MALASPINA Giuseppe Scuola B. VIOLA

MARCIANO’ Alessandro LUMAKA RC

NAVA Vincenzo Scuola B. VIOLA

PRATTICO’ Ismaele VIS Reggio

RIVERSATA Antonio JUMPING RC

ROMEO Christian LUMAKA RC

SORBARA Antonio Scuola B. VIOLA

SURFARO Simone LUMAKA RC

TRUNFIO Vincenzo LUMAKA RC

VIGLIANISI Alessandro B. PELLARO

ZAPPIA Emanuele VIS Reggio

Red Conference

Dirigente:Danilo Cirelli

Allenatori:UmbertoDi Martino, Antonio Giglio e Fausto Giglio

Atleti convocati

Baronello Riccardo F. BASKETBALL Lamezia

Cerra Antonio F. BASKETBALL Lamezia

Chiarella Domenico ASD SMAF Catanzaro

Concolino Riccardo ASD SMAF Catanzaro

Corradino Walter ASD SMAF Catanzaro

De Feo Luca ASD SMAF Catanzaro

Ferraiolo Emanuele F. BASKETBALL Lamezia

Giampa’ Francesco F. BASKETBALL Lamezia

Gliwa Andrea Karol ASD SMAF Catanzaro

Grande Gabriele F. BASKETBALL Lamezia

Greco Filippo F. BASKETBALL Lamezia

Lombardi Francesco F. BASKETBALL Lamezia

Miscimarra Marco F. BASKETBALL Lamezia

Monizza Alessandro ASD SMAF Catanzaro

Montalto Domenico MATER DOMINI CZ

Privitera Riccardo NUOVO BASKET Soverato

Scalzo Antonio Pol. SAN MICHELE CZ

Tolomeo Andrea ASD SMAF Catanzaro

BLUE CONFERENCE

Dirigente : Antonio Tiberi

Allenatori: Andrea Fiertler, Giuseppe Saccone e Luigi Coluccio

Convocati

BIONDO Alex Pol. BASKET Murialdo

CALABRO Manuel Gennaro Pol. BASKET Murialdo

CANDREAVA Francesco CHICOS BASKET

CORVINO Matteo CHICOS BASKET

CURIA Gabriele CHICOS BASKET

DE LUCA Francesco CUS COSENZA

DODARO Francesco MICROMEGA Cosenza

DONATO Umberto MICROMEGA Cosenza

FAILLA Santiago CHICOS BASKET

FIERTEL Mattia MICROMEGA Cosenza

KABBA Karim MICROMEGA Cosenza

RUFFO Gaetano Pol. BASKET Murialdo

PALUMBO Angelo MICROMEGA Cosenza

POCHET Alfredo Joele Pol. BASKET Murialdo

ROSI Marco CHICOS BASKET

SCARPELLI Pablo MICROMEGA Cosenza

Yellow Conference

Dirigente:Domenico Calvi

Allenatori: Antonio Costa, Eugenio Dattola ed Euprepio Padula

Convocati

BAGGETTA Andrea YMCA SIDERNO

CALAUTTI Andrea YMCA SIDERNO

CARATOZZOLO Alessandro BASKET ALAN G.TAURO

CECERE Pietro EUTIMO LOCRI

CONSOLO Manuel PALL. BAGNARA

CRIACO Federico YMCA SIDERNO

DE GILIO Giovanni BASKET ALAN G.TAURO

FRAGOMENI Andrea YMCA SIDERNO

LAGANA’ Diego EUTIMO LOCRI

MALVASO Gregorio BASKET ALAN G.TAURO

MODAFFERI Bruno EUTIMO

PIZZIMENTI Francesco BASKET ALAN G.TAURO

RACCO Luigi YMCA SIDERNO

ROMANO’ Antonino GIO&GIO PALMI

RUGGIERO Alessandro PALL. BAGNARA

SATIRA Fabrizio YMCA SIDERNO

SGARLATO Salvatore YMCA SIDERNO

STANGANELLI Domenico BASKET ALAN G.TAURO