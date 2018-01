Riceviamo e pubblichiamo

Ancora una volta, con nostro dispiacere, dobbiamo leggere da un quotidiano locale che la nostra cittadina si è vista revocare un finanziamento, a suo tempo erogato dalla Regione Calabria, per la realizzazione di alloggi popolari. Revoca del finanziamento che ha fatto crollare i “SOGNI” di quei cittadini che, fiduciosi delle promesse dei vari amministratori , speravano nell’assegnazione di un confortevole alloggio.

MA I SOGNI SVANISCONO ALL’ALBA……SE NON SI COMPIONO SCELTE

Così, continuiamo, impotenti, ad assistere, giorno dopo giorno, a scelte “folcloristiche” dei nostri amministratori che di concreto non contengono nulla se non camuffare la loro evidente incapacità politica – amministrativa su temi importanti come quello degli alloggi abitativi. Ma la revoca del finanziamento per la realizzazione degli alloggi: E’ DAVVERO SOLO LENTEZZA BUROCRATICA?

Una parte di colpa, forse, è dipesa dalla lentezza burocratica, ma la rimante parte, quella più preponderante, è ascrivibile sicuramente al modus operandi di questa amministrazione su temi importanti come nella fattispecie. In altre occasioni abbiamo dovuto constatare come questa amministrazione non riesce a dare risposte concrete e tempestive alle esigenze della gente su problemi reali e quotidiani.

Non è sufficiente aver chiesto alla Regione Calabria, a finanziamento revocato, una ulteriore proroga ed aspettare, fiduciosi e inermi un ripensamento della stessa, perchè, stante la situazione di stallo, temiamo che AL DANNO NON CI SIA ANCHE LA BEFFA! Ci chiediamo, infatti, anche se la risposta è scontata, SU CHI GRAVERANNO LE SPESE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DEI LAVORI PREVISTI? Vigileremo ancora affinchè l’incapacità politica, amministrativa e organizzativa, degli amministratori non ricada sui cittadini costretti a pagare per colpe altrui.

SEMPRE DALLA PARTE DEI CITTADINI

Il Presidente FdI Il Direttivo di Forza Italia

Domenico Fonti