Cominciano a delinearsi le candidature per le elezioni politiche del prossimo 4 marzo. La figura scelta dal centrodestra per il collegio Piana-Jonica è quella del consigliere regionale Francesco Cannizzaro; Talarico scelto per la Camera dei Deputati a Reggio Calabria, mentre il politico che lotterà per il Senato, sempre nel territorio di Reggio Calabria, sarà Siclari.