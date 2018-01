Un fenomeno insolito per le acque cristalline di San Cataldo, Marina del Comune di

Lecce, che ha destato più di un dubbio tra i cittadini che lo hanno potuto osservare:

a riva si presentava un’ampia chiazza color arancione vivo e oleosa che stagnava

a pochi centimetri dal bagnasciuga. Ovviamente tale evento, che probabilmente non

si era mai visto in precedenza presso il tratto di costa antistante i lidi nella

porzione di costa del comune di Vernole, ha destato dapprima ribrezzo e poi ampia

curiosità ed è stato quindi filmato dai presenti e poi postato su alcuni profili

social. Noi dello “Sportello dei Diritti”, rileva il presidente Giovanni

D’Agata, abbiamo voluto raccogliere l’allarme lanciato dai cittadini anche perché

si tratta di fenomeni che, seppur rari nei mari che bagnano il Salento, naturalmente

si verificano nella stagione più temperata quando vi sono particolari specie di

alghe che proliferano solo quando le temperature delle acque diventano più calde.

Il fatto insolito è che il colorarsi in questo modo ed in questo periodo delle acque

rivierasche nel momento in cui raggiungono le temperature minime, ha destato più

di un sospetto. Ecco perché è necessario che le autorità sanitarie si attivino

prontamente per accertarne la natura e le cause, per sfatare ogni minimo dubbio circa

la possibilità che derivi da fonti d’inquinamento umane e per ogni intervento

del caso.